Киев попал в десятку рейтинга городов мира с самым загрязненным воздухом: что известно

Киев утром понедельника, 23 сентября, вошел в десятку рейтинга городов мира с самым загрязненным воздухом и оказался на 7-м месте. Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Эксперты продолжают мониторить ситуацию.

"В Киеве временное ухудшение состояния воздуха: рекомендуем воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице. По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, на 8:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха пожары в экосистеме Киевской области", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, что согласно рейтингу Iqair по состоянию на 9:15 Киев оказался на 7 месте рейтинга городов мира с самым загрязненным воздухом.

К улучшению ситуации с состоянием воздуха в КГГА порекомендовали:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Следить за текущим состоянием качества воздуха в режиме реального времени можно по ссылке и в приложении Киев Цифровой.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в пятницу, 20 сентября, Киев возглавил рейтинг городов мира с самым загрязненным воздухом (на 9:30). На втором месте был Каир, столица Египта. На третьем – Джакарта, столица Индонезии.

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