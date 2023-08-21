Киев получил от украинских благотворителей три городских автобуса: Кличко показал машины и рассказал подробности

Киев получил от украинских благотворителей 3 городских автобуса Mercedes Citaro. А еще 3 кареты скорой помощи на базе Mercedes Sprinter украинской столице недавно передал немецкий город-партнер Гамбург.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава КГГА Виталий Кличко. Всего с начала войны город получил 170 единиц техники.

"Сегодня Киев получил от украинских благотворителей 3 городских автобуса Mercedes Citaro. Их приобрела в Германии компания "Киевпассервис" и подарила городу. Эти автобусы в хорошем техническом состоянии и уже скоро выйдут на маршруты города", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что также недавно украинская столица получила 3 машины скорой помощи на базе Mercedes Sprinter от немецкого города-партнера Гамбург. Их особенностью является то, что они имеют мощные двигатели и спаренные сзади колеса. А также большой салон для транспортировки больных.

"Машины уже дооснащаются в соответствии с нашими требованиями. И вскоре они заступят на дежурство в столице", – уточнил Кличко.

Мэр напомнил, что в целом с начала широкомасштабной войны Киев привлек и получил от европейских партнеров и благотворителей в качестве помощи:

47 современных карет скорой помощи;

41 пожарный автомобиль;

82 городских автобуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Братиславы Матушем Валло. Столица Словакии передаст Киеву 25 городских автобусов и поможет с реабилитационным центром для военных

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!