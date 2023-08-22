Киев получил очередную партию вагонов метро от Варшавской подземки. Видео

В августе столичный метрополитен получил 12 варшавских вагонов. До конца месяца планируется транспортировать еще 6 единиц подвижного состава.

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Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". Часть из них станет донорами для существующих поездов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В августе столичный метрополитен получил очередную партию варшавских вагонов – 12 единиц подвижного состава. До конца месяца планируется транспортировать еще 6 вагонов. Сейчас специалисты предприятия изучают полученные ранее вагоны. Несмотря на то, что подвижной состав одной серии, есть много разногласий, ведь условия эксплуатации поездов в Варшавском и Киевском метрополитенах существенно отличаются", – говорится в сообщении.

В общей сложности Варшавский метрополитен передаст столичной подземке 60 вагонов серии № 81. Полученный подвижной состав будет использоваться в первую очередь как технический донор. Также благодаря этим вагонам будет сформирован резерв запчастей для дальнейших ремонтов действующих поездов метро Киева.

"Поэтапная транспортировка подвижного состава началась в конце апреля. Сейчас предприятие получило 30 вагонов из 60. Всего поставки всех 10 сцепов планируется завершить до конца этого года", – резюмировали пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, архитекторы станций Киевского метрополитена выбрали варианты надписей новых названий на путевых стенах станции городской подземки. Речь идет о "Площади Украинских Героев" и "Зверинецкой".

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