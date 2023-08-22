newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Киев получил очередную партию вагонов метро от Варшавской подземки. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
468
Киев получил очередную партию вагонов метро от Варшавы

В августе столичный метрополитен получил 12 варшавских вагонов. До конца месяца планируется транспортировать еще 6 единиц подвижного состава.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен". Часть из них станет донорами для существующих поездов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В августе столичный метрополитен получил очередную партию варшавских вагонов – 12 единиц подвижного состава. До конца месяца планируется транспортировать еще 6 вагонов. Сейчас специалисты предприятия изучают полученные ранее вагоны. Несмотря на то, что подвижной состав одной серии, есть много разногласий, ведь условия эксплуатации поездов в Варшавском и Киевском метрополитенах существенно отличаются", – говорится в сообщении.

Киев получил очередную партию вагонов метро от Варшавской подземки. Видео
Киев получил очередную партию вагонов метро от Варшавской подземки. Видео

В общей сложности Варшавский метрополитен передаст столичной подземке 60 вагонов серии № 81. Полученный подвижной состав будет использоваться в первую очередь как технический донор. Также благодаря этим вагонам будет сформирован резерв запчастей для дальнейших ремонтов действующих поездов метро Киева.

Киев получил очередную партию вагонов метро от Варшавской подземки. Видео

"Поэтапная транспортировка подвижного состава началась в конце апреля. Сейчас предприятие получило 30 вагонов из 60. Всего поставки всех 10 сцепов планируется завершить до конца этого года", – резюмировали пресс-служба.

Как сообщал OBOZREVATEL, архитекторы станций Киевского метрополитена выбрали варианты надписей новых названий на путевых стенах станции городской подземки. Речь идет о "Площади Украинских Героев" и "Зверинецкой".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!