Заморозки и дождь: прогноз погоды по Киевской области на 7 апреля

В Киевской области во вторник, 7 апреля, днем небольшой дождь, синоптики предупредили о ночных заморозках. Воздух в регионе днем прогреется до +9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 7 апреля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 4-9°С тепла; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 6-8°С тепла". – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. Ночью 7 апреля, 8 и 9 апреля на поверхности почвы заморозки 0-3°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. С утра начнется мелкий дождь, а к вечеру он постепенно перерастет в сильный.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

