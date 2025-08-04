Киев на рубеже эпох: в сети показали, каким увидел город иностранец в 1991 году. Фото

Старые фотографии е не только возможностью вспомнить прошлое, но и они настоящие свидетели ушедшей эпохи. Благодаря камере известного фотографа Питера Тирнли мы можем увидеть, каким был Киев в 1991 году.

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Фотографии в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. На некоторых снимках можно увидеть знакомые локации.

Взгляд в прошлое

"Киев на рубеже эпох: 1991 год в кадре Питера Тирнли", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, какими была столица и ее жители в тот год, когда Украина избавилась от советского ига и стала независимым государством.

Немного истории столицы

В 1938 году в Киеве началось строительство двух железнодорожных тоннелей под рекой Днепр, которые в наши дни более известны как "сталинское метро". Их строительство так и не было завершено из-за начала Второй мировой войны, но благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, как они выглядели в 1943 году.

В Киеве в определенные дни можно увидеть необычный трамвай. Он не возит пассажиров, а главной его целью и задачей является спасение пути от жары.

Как сообщал OBOZ.UA, в самом центре Киева можно найти уникальный погреб, который построили в 1713 году для Михайловского Златоверхого монастыря. Он не только сохранился до наших дней, но и до сих пор выполняет свою функцию.

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