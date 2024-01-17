Каждая жизнь важна: на Киевщине неравнодушная женщина спасла тяжелораненого ужа Макарчика. Фото

В Макарове Киевской области местная жительница обнаружила раненого ужа, и чтобы помочь ему передала пресмыкающаяся зооспасателям. Макарчик, так его назвали, быстро выздоравливает и получает необходимое лечение.

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Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group. Украинцев призвали не проходить мимо и помогать животным, попавшим впросак.

"Если рядовой человек услышит историю о том, что добрая дама, живущая в Макарове, нашла на улице раненого ужа и забрала его домой – скорее всего, она удивится. Когда продолжением истории станет, как добрая дама звонила, спрашивала, узнавала, нашла телефон КАРГа, чтобы попросить помочь пресмыкающемуся, потому что в Макарове ветеринарных герпетологов нет – удивится еще больше", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили зооспасатели, раненого ужа привезли из Макарова в столицу, где ему оказали необходимую помощь. Пресвью дали имя Макарчик – он чувствует себя хорошо на стационаре клиники и быстро выздоравливает.

"У некоторых вообще вызовет искреннее непонимание или смех – зачем? Это же просто уж, к тому же, скорее всего, не жилец. Каждая жизнь на планете имеет одинаковую цену – она неоценима. Если мы в силах спасти кого-то, нужно это делать", – резюмировали активисты.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева ликвидировали схему масштабного наркотрафика и задержали участников "бизнеса". Злоумышленники специализировались на изготовленном и сбыте каннабиса – у них изъяли "товар" на около 18 миллионов гривен.

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