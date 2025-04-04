Как будет ездить общественный транспорт по проспекту ЕС в Киеве из-за строительства метро. Схемы движения

В Киеве с 5 апреля по проспекту Европейского Союза наземный общественный транспорт будет курсировать с изменениями. Соответствующее решение было принято из-за строительства линии метрополитена на Виноградаре.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Изменения касаются как автобусов, так и маршруток.

Так, с 5 апреля 2025 года по 5 апреля 2026 года движение по проспекту Европейского Союза закроют из-за строительства участка "зеленой" линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь из электродепо в Подольском районе.

Городские власти опубликовали маршруты объезда этого участка для общественного транспорта:

Временный автобусный маршрут № 36ТР "Ул. Северная – ул. Чернобыльская": ул. Чернобыльская – ул. Ивана Выговского (по собственному маршруту), далее просп. Европейского Союза – просп. Василия Порика – просп. Свободы – просп. Европейского Союза, далее по собственному маршруту.

Автобусный маршрут №102 "Кинотеатр "Братислава" – жилой массив Виноградарь": от кинотеатра "Братислава" до просп. Европейского Союза (по собственному маршруту), далее – просп. Свободы – просп. Георгия Гонгадзе – просп. Европейского Союза (до просп. Василия Порика).

Маршрутное такси № 455 "Ул. Смелянская – просп. Свободы": от ул. Смелянской до ул. Ивана Выговского (по собственному маршруту), далее просп. Европейского Союза – просп. Василия Порика – проспект Свободы (разворот на пересечении с ул. Светлицкого).

Маршрутное такси № 465 "Просп. Свободы – ж/д вокзал Южный": – от железнодорожного вокзала "Южный" до ул. Ивана Выговского (по собственному маршруту), далее просп. Европейского Союза – просп. Василия Порика – просп. Свободы (разворот на пересечении с ул. Светлицкого).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с 28 марта по 1 августа ограничили движение транспорта с левого на правый берег по Южному мосту через Днепр. Специалисты проведут ремонтные работы на участке 650 метров.

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