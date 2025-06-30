Изъяли 'товара' на 16 млн грн: в Киеве двое мужчин продавали кокаин, спрятанный в музыкальных колонках. Фото

Полиция Киева задержала двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к сбыту наркотиков, в частности, кокаина, пряча их в бутафорских музыкальных колонках. Во время обысков у злоумышленников изъяли "товара" на сумму около 16 млн гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Полицейские установили, что в течение полутора лет злоумышленники торговали запрещенными веществами через подпольный магазин. В "магазине" был представлен широкий ассортимент наркотических и психотропных средств, а связь с клиентами осуществлялась через специальный канал в Telegram", – рассказали правоохранители.

"Бизнесмены" получали деньги за проданный товар через крипто-кошелек. Доставка "товара" осуществлялась путем отправки через службу такси – при этом злоумышленники прятали пакеты с наркотиками внутри бутафорских аудиосистем и музыкальных колонок. Следователями выяснено, что прибыль от такой деятельности была около 25-30 тысяч долларов ежемесячно.

Наркоторговцами оказались 22-летний уроженец Киевщины, который спланировал деятельность подпольного магазина и присваивал основную часть прибыли, а также его 38-летний подельник – уроженец Днепропетровской области.

Организатор группы негласно жил в столице в полуподвальном помещении бывшего ресторана. Именно там находился склад по хранению "товара" – во время обысков правоохранители изъяли 1,5 кг кокаина, экстази, мефедрон и каннабис.

По данному факту открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 250 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили женщину, которая, по информации следствия, причастна к сбыту наркотиков. Злоумышленница отправляла "товар" по всей стране с помощью службы доставки.

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