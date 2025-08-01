'Искренний, доброжелательный, открытый': РФ ударом по Киеву убила айтишника и его 18-летнюю дочь. Фото

В результате российского обстрела в Киеве в четверг, 31 июля, погиб 42-летний айтишник Виталий Рабощук. Также под завалами в Святошинском районе нашли его 18-летнюю дочь и собаку.

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Трагическое известие сообщили на Facebook-странице "SQUAD Ukraine". В этой компании мужчина проработал более 5 лет.

Что известно

"С глубокой грустью и болью в сердце делимся страшной новостью. Из-за очередной массированной ракетно-дроновой террористической атаки РФ на Киев погиб наш коллега, Виталий Рабощук. В результате попадания ракеты в жилой дом в Святошинском районе погибли Виталий, его 18-летняя дочь Влада и их любимый пес Спайк", – говорится в сообщении.

Коллеги вспоминают Виталия как невероятного человека. Он был не просто профессионалом, а настоящим другом. Все до последнего надеялись, что мужчина выживет.

"Искренний, дружелюбный, открытый и всегда готов поддержать. Мы до последнего надеялись на чудо и верили, что Виталию удалось спастись. К сожалению, сегодня оправдались самые плохие прогнозы: компания получила официальное подтверждение его гибели", – говорится в сообщении.

В компании заверили, что окажут полную поддержку семье Виталия – его жене и отцу.

Также коллеги уже инициировали сбор помощи семье, где небезразличны могут присоединиться по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/5hC3fhaeG4

Что предшествовало

Российская армия в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

В результате вражеской атаки в Киеве погибла воспитательница Иванковичевского лицея Наталья Гайова. Также под завалами дома в Святошинском районе города обнаружили тела ее двоих детей и брата.

Пятница, 1 августа, объявлена в Киеве и Киевской области днем траура по жертвам российского массированного обстрела, произошедшего в ночь на 31 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

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