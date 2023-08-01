Искали полицейские, военные и активисты: на Киевщине за 5 часов разыскали маленького мальчика. Фото и видео

В Киевской области правоохранители в течение пяти часов разыскивали 6-летнего Богдана из села Жмеевка. В поисках участвовало более 200 полицейских, военные, пограничники и неравнодушные граждане.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. С начала года в регионе по разным причинам исчезли 426 детей, которых нашли преимущественно за сутки (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Более 200 полицейских, 9 дронов, кинологи, спецназовцы, криминальный блок, следователи, ювеналы, военные, ГСЧС, пограничники, более 70 активистов, граждан, лесничих. Все мы вместе вчера более 5 часов подряд искали 6-летнего Богдана из села Жмиевка", – рассказал Небытов.

По словам генерала полиции, мальчик исчез среди леса, имел недостатки слуха и определенные проблемы со здоровьем, а тут еще и сумерки. Правоохранители максимально быстро организовали масштабную розыскную операцию и рады, что она закончилась успешно.

Оперативники полиции Киевщины нашли ребенка в лесополосе в полутора километрах от дома. Живого и невредимого малыша передали родителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области нашли двухлетнюю девочку, которая загадочно исчезла со двора собственного дома вечером 23 мая. Виолетту Мужечук искали в течение нескольких суток, в поисках было привлечено более тысячи человек.

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