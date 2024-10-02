Исчезновение воробьев из Киева: специалист назвала главную причину

Одной из причин исчезновения воробьев в Киеве является уменьшение количества зеленых зон. Из-за отсутствия достаточного количества деревьев, кустов и газонов ям не хватает насекомых, которыми они питаются в период размножения.

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Об этом сообщила украинский ученый в областях зоологии и экологии, орнитологиня, специалист по гнездовой биологии и трофическим завязкам водно-болотных птиц Украины Наталья Атамась, передает Телеканал Киев. В Европе за последние 20 лет была потеряна каждая шестая птица

"У нас есть глобальные причины, которые влияют на всех воробьев мира, а есть локальные. Первая глобальная причина – полное изменение сельского хозяйства, влияющего на зерноедных птиц. В городах – исчезновение зеленых зон, в целом – кустарники, деревья, газоны, где живут насекомые. Ими кормятся воробьи в период размножения. Если насекомых меньше – меньше воробьев. Это мощный тренд, который касается городов", – подчеркнула Атамась.

Она добавила, что в Европе за последние 20 лет количество воробьев снизилось на 200 миллионов, то есть была потеряна каждая шестая птица.

Как сообщал OBOZ.UA, во многих городах Украины исчезают с улиц воробьи. Орнитологи бьют тревогу, ведь такая тенденция длится уже несколько лет.

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