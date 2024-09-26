Во многих городах Украины исчезли воробьи: почему орнитологи бьют тревогу

Во многих городах Украины исчезают с улиц воробьи. Орнитологи бьют тревогу, ведь такая тенденция длится уже несколько лет.

Видео дня

По словам ученых, городские воробьи – важная часть экосистемы. Поэтому исчезновение одного звена провоцирует тревожные изменения во всей цепи, пишет mukachevo.net.

"За период вскармливания одного выводка пара воробьев уничтожает около 30 тысяч насекомых. Итак, это очень полезные птицы как для человека, так и для окружающей среды", – отметила старший научный сотрудник Закарпатского областного краеведческого музея Руслана Джахман.

Почему воробьи убегают из городов

По словам ученых, есть несколько причин исчезновения воробьев из городских пространств. Первая – в изменении технологий строительства, то есть нет щелей – все изолировано, везде бетон и пластик. Также в городах сократилось количество частных домов, а воробьи любят гнездиться под крышами и шифером.

Второй причиной исчезновения воробьев является то, что мусор горожане упаковывают в плотные полиэтиленовые пакеты и выбрасывают его в закрытые пластиковые контейнеры. Воробьям тяжело добраться до пищевых отходов.

Также в городах практически отсутствуют домашние хозяйства, где во дворе держат домашнюю птицу. А воробьи любят полакомиться зерном возле курятников.

А еще ученые отмечают увеличение в городах численности кошек – первых врагов воробьев.

Львовский орнитолог Вадим Жуленко говорит, что еще одной причиной исчезновения воробьев из города является чрезмерная уборка. То есть очень часто срезают ветки или целые деревья, где обычно гнездятся воробьи. Именно поэтому в центральной части Львова практически исчезли эти маленькие птички.

Похожая ситуация наблюдается и в Харькове. "В городе почти исчезли воробьи и синицы, которые когда-то здесь массово жили. Летом эти птицы были препятствием для размножения вредных насекомых. Но деревья в городе опыляют, кусты выбривают и птицам негде гнездиться", – говорит экоактивистка Галина Турчина.

Представительница BirdLife Europe Анна Станева подчеркнула, что распространенных видов птиц становится все меньше, потому что их среда обитания уничтожается людьми.

"Эти данные показывают, что природа бьет тревогу. Хотя защита птиц, уже редких или под угрозой исчезновения, привела к некоторым успешным результатам, этого недостаточно для поддержки популяций других многочисленных видов", – подытожила Станева.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Чернобыльской зоне заметили птенец редкой краснокнижной хищной птицы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!