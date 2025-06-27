И снова потеря: на фронте погиб военный из Киевской области Антон Якименко. Фото

На Харьковском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Антон Якименко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 июня.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"И снова потеря ... Опять боль и слезы ... Солдат Антон Якименко, стрелок-снайпер механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона. Погиб 23 июня 2025 года во время выполнения боевого задания в районе н.п. Ольговка Изюмского района Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Антона Владимировича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с Героем состоится в субботу, 28 июня, в 9:30 возле дома в городе Бровары, ул. Киевская, 310а. Прощание на Майдане Свободы в Броварах начнется в 10:00. Отпевание в 10:30 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

Похоронят защитника Украины на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумском направлении в результате вражеского обстрела погиб военный из села Волосень Киевской области Виталий Загривый. Сердце храброго украинского воина остановилось 19 июня.

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