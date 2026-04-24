Холодная погода пока остается: прогноз синоптиков по Киеву и области на следующие пять суток

В Киевской области в течение следующих пяти суток, 25-29 апреля, ожидается прохладная погода, однако в основном без осадков. Кроме того,в начале следующей недели возможны заморозки в воздухе.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер будет усиливать ощущение холода.

Что рассказали синоптики

"25-29 апреля на Киевщине и в городе Киеве прогнозируем еще одну пятидневку неуютной погоды, поскольку к нам будет поступать холодный воздух с Балтики", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, давление будет испытывать колебания, порывистый ветер будет усиливать ощущение холода, однако будет преобладать погода без осадков. Только 25 апреля днем ожидается местами небольшой дождь, а на больший стоит рассчитывать в воскресный день 26 апреля.

В холодном воздухе температура будет очень зависеть от прояснений. Поэтому заоблачное небо только в ночь с субботы на воскресенье (с 25-го на 26-е апреля) защитит столичный регион от заморозков, однако сделает совсем некомфортным воскресный день.

Остальные ночи грозят заморозками на почве, а 27 и 28 апреля по области и в воздухе.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

