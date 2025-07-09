Гроза и до +34°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 июля

В Киевской области в четверг, 10 июля, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь, по области гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +34°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 10 июля по территории Киевской области. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, по области гроза. Температура по области ночью 18-23°С, днем 29-34°С; В Киеве ночью около 20°С, днем 30-32°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, предрассветные облака освободят утром небо в Киеве от своего присутствия, но днем ненадолго появятся, чтобы вечером снова исчезнуть. Без осадков.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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