Гроза и до +26°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 июня

В Киеве и Киевской области в четверг, 20 июня, кратковременный дождь, ожидается гроза, в отдельных районах области град. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 20 июня по Киевщине. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 18-20°С, днем 22-24°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киевщине и Киеве. 20 июня ожидается гроза в отдельных районах области град.

Напомним, май 2024 года в Киеве вошел в десятку самых сухих в рейтинге осадков с 1891 года. Он занял восьмое место в 15 мм осадков или 23% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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