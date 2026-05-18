Гроза и до +23°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 18 мая

В Киевской области в понедельник, 18 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 18 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Умеренный дождь, местами гроза. Температура по области днем 18-23°С; в Киеве днем 19-21°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +18°С... +20°С; Мироновка +19°С... +21°С; Фастов +18°С... +20°С; Яготин +20°С... +22°С; Барышевка +20°С... +22°С; Борисполь +19°С... +21°С и Вышгород +19°С... +21°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками. Мелкий дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

