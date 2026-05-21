Град, гроза и порывы ветра: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве и области

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в Киеве и области. В четверг, 21 мая, до конца суток грозы, местами по области град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории города Киев и Киевской области. В ближайший час с сохранением до конца суток 21 мая грозы, местами по области град и шквалы 15-20 м/с; днем 22 мая грозы", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

