Готовьтесь к сильным пробкам: в Киеве ограничат движение на одном из мостов в обе стороны. Подробности

В Киеве со 2 по 6 июля будет частично ограничено движение по Северному мосту. Специалисты будут ремонтировать дорожное покрытие путепровода в обоих направлениях.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута.

Что известно

"Со 2 по 6 июля будет частично ограничено движение по Северному мосту. Начиная с 10:00 2 июля и до 7:00 6 июля специалисты будут ремонтировать участок моста в направлении жилого массива Троещина. На время проведения работ движение транспорта будет организовано по первой (крайней правой) и второй полосам", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что также будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия моста в направлении станции метро "Почайна". На время проведения работ движение транспорта будет организовано по первой (крайней правой), второй и третьей полосам.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" принесли извинения за временные неудобства и призвали учитывать ограничения при планировании маршрута.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве до 1 августа будет частично ограничено движение по проспекту Романа Шухевича в Деснянском районе. На этом участке будут проводить ремонт дороги.

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