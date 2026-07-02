Готовьтесь к сильным пробкам: в Киеве ограничат движение на одном из мостов в обе стороны. Подробности
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В Киеве со 2 по 6 июля будет частично ограничено движение по Северному мосту. Специалисты будут ремонтировать дорожное покрытие путепровода в обоих направлениях.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Водителей призвали учесть эту информацию при планировании маршрута.
Что известно
"Со 2 по 6 июля будет частично ограничено движение по Северному мосту. Начиная с 10:00 2 июля и до 7:00 6 июля специалисты будут ремонтировать участок моста в направлении жилого массива Троещина. На время проведения работ движение транспорта будет организовано по первой (крайней правой) и второй полосам", – говорится в сообщении.
В КГГА добавили, что также будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия моста в направлении станции метро "Почайна". На время проведения работ движение транспорта будет организовано по первой (крайней правой), второй и третьей полосам.
В коммунальной корпорации "Киевавтодор" принесли извинения за временные неудобства и призвали учитывать ограничения при планировании маршрута.
Как писал OBOZ.UA, в Киеве до 1 августа будет частично ограничено движение по проспекту Романа Шухевича в Деснянском районе. На этом участке будут проводить ремонт дороги.
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