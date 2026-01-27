Гололедица и туман: прогноз погоды в Киеве и области на 28 января

В Киевской области в среду, 28 января, небольшой дождь, синоптики предупредили о гололеде и тумане. Температура воздуха в регионе днем прогреется до +3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 28 января по территории Киевской области. Облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и городу Киеву. 28 января туман, видимость 200-500 м, обледенение, на дорогах гололедица. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночью ожидается снег, утром – мелкий дождь со снегом, который в течение дня усилится и только ближе к вечеру закончится.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

