Гололедица и небольшой снег: прогноз погоды по Киевской области на 14 января

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 14 января, облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе днем 0-5°С мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 14 января по Киевщине. Облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура по области ночью 7-12°С, днем 0-5°С мороза; в Киеве ночью 7-9°С, днем 0-2° С мороза", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем 0-2°С; Мироновка 0°С…-2°С; Фастов -3°С… -1°С; Яготин 0°С…-2°С; Барышевка 0°С…-2°С; Борисполь 0°С… -2°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 14 января в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Снег будет идти весь день, правда, к вечеру он станет слабее.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12. Осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

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