Гололедица и мокрый снег с дождем: прогноз погоды в Киеве и области на 24 февраля

В Киевской области в понедельник, 24 февраля, небольшой мокрый снег и дождь, синоптики предупредили о гололедице на дорогах. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 24 февраля по территории Киевской области. Облачно. Небольшой мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укгридрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. 24 февраля ночью и утром на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4 °С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5 °С, что выше климатической нормы на 1,8 °С.

