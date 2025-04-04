Герой возвращается на щите: на фронте погиб военный с Киевской Руслан Костенко. Фото

Во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб военный из Броваров Киевской области старший солдат Руслан Костенко. Сердце храброго защитника Украины остановилось 27 марта.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил пивоваренный городской голова Игорь Сапожко.

"И снова возвращается Герой... "На щите"... Старший солдат Руслан Костенко, номер обслуги самоходного артиллерийского отделения самоходного артиллерийского взвода самоходного артиллерийского дивизиона. Погиб 27 марта 2025 во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Новая Сечь Сумского района Сумской области. Искренние соболезнования родным и близким Руслана Валерьевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 5 апреля, в 10:30 у дома в Броварах по улице Героев УПА, 5, а затем на Майдане Свободы в 11:00. Отпевание в 11:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136), в Броварах.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Лахтадыр. Жизнь украинского воина оборвалась 29 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!