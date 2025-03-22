Герой вернулся на щите: в Киевской области простятся с военным Артемом Сидоровым. Фото

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный из Славутича Киевской области Артем Сидоров. Сердце украинского военного остановилось 14 августа 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе городского совета г. Славутич. Вечная память и слава Герою!

"Грустная весть снова всколыхнула наш город. Война безжалостно уносит лучших, тех, кто с оружием в руках защищает нашу землю, наше будущее. На щите возвращается домой солдат Вооруженных сил Украины – Сидоров Артем", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 24 апреля 1987 в городе Обухов. В 1988 году вместе с семьей переехал в Славутич, где прошли его детские и школьные годы. Учился в местных школах, работал в городских организациях.

В мае 2024 стал на защиту страны, вступив в ряды Вооруженных сил Украины. С июня 2024 года служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде пулеметчиком. 14 августа 2024 года во время выполнения боевого задания погиб в результате удара барражирующим боеприпасом "Ланцет". Долгое время считался пропавшим без вести, но после проведения ДНК-экспертизы был идентифицирован.

"Артем навсегда останется в памяти – искренним, добрым, преданным другом и побратимом, человеком, который всегда спешил на помощь, любившим жизнь и свой город. Его отвага, самопожертвование и несокрушимый дух будут жить в памяти родных, друзей и всех, кто имел честь его знать. Выражаем искренние соболезнования родным: дедушке Альберту Георгиевичу, маме Эмилии Анатольевне, сестре Оксане", – добавили в горсовете.

Защитника Украины проведут в последний путь 24 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области, солдат Павел Кухарский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 июля 2024 года.

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