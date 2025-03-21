Был верен присяге: стало известно о гибели военного из Киевской области Павла Кухарского. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области солдат Павел Кухарский. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 июля 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Снова мучительная потеря для Боярской общины. 10 июля 2024 года у поселка Дружба Торецкой общины Бахмутского района Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб солдат стрелок-помощник гранатометчика Павел Кухарский. Долгое время воин считался пропавшим без вести. Личность погибшего Защитника установили с помощью ДНК-экспертизы", – говорится в сообщении.

Герой родился 28 марта 1973 в Киеве. Неполное среднее образование получил в средней школе Подольского района. После школы получил диплом сварщика.

Был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины в апреле 2024 года. Пройдя военную подготовку, был направлен в воинскую часть, где и продолжил службу. В скорби остались тетя, сестра и племянники.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Сумской области погиб военный из Киевщины, солдат Виталий Якуненко. Сердце украинского воина остановилось 14 марта.

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