Её убила Россия: в Киеве простились с боевой медиком, которая погибла, спасая людей. Фото и видео

В Киеве простились с боевой медиком батальона "Госпитальеры" Евой Ройтер с позывным "Элис". 25-летняя парамедик погибла 1 августа во время российской атаки на столицу, когда оказывала помощь раненым.

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До начала полномасштабной войны Ева училась в академии искусств, занималась искусствоведением и работала в сфере геймдева. Об этом сообщает OBOZ.UA.

1 августа Ева Ройтер погибла во время атаки на Киев

Ева Ройтер погибла 1 августа во время российского террористического нападения на Киев. Девушка попала под обстрел, когда оказывала помощь раненым.

В батальоне отметили, что в последнее время Ева дежурила вместе со спасателями в столице. Во время атаки она бросилась под огонь, чтобы помочь другим.

"Ей было всего 25", – подчеркнули в "Госпитальерах".

От искусства до службы в "Госпитальерах"

До начала полномасштабного вторжения Ева училась в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, получила степень бакалавра, занималась искусствоведением и работала в сфере разработки видеоигр.

В ноябре 2022 года она присоединилась к батальону "Госпитальеры". В подразделении отметили, что Ева могла остаться в тылу, однако сознательно выбрала путь спасения других людей.

Парамедик эвакуировала раненых, занималась обеспечением Медицинских сил и участвовала в кампании "Ветераны разные. Победа одна", где напоминала о важности уважения и равенства.

Ева также работала с беспилотниками

С января 2024 года до лета 2025 года Ева Ройтер служила в роте ударных беспилотных авиационных комплексов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Она также участвовала в создании инженерного подразделения.

Те, кто знал Еву, вспоминают её как чрезвычайно инициативный, решительный и смелый человек.

"В последнее время она дежурила вместе со спасателями в Киеве, бежала под обстрел, чтобы помочь другим, и приняла смерть как героиня. Мы до сих пор не можем в это поверить. Это невыразимая боль. Мы не простим россиянам ни одной гибели", – заявили в пресс-службе "Госпитальеров".

Что предшествовало

В ночь на субботу, 1 августа, страна-агрессор Россия устроила очередную массированную ракетную атаку на Киев. В столице прогремела серия взрывов – известно о погибших, много раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе в результате обстрела со стороны РФ 1 августа были повреждены многоэтажные дома, а на месте одного из попаданий образовалась глубокая воронка. К сожалению, есть погибшие.

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