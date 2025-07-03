Этажа не хватает: как выглядело главное финансовое здание Украины в 1900-х. Архивное фото

Нынешнее здание Национального банка Украины в Киеве было построено в 1905 году. Благодаря неизвестному фотолюбителю мы можем увидеть, каким было это здание в начале XX века

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Снимок опубликовали на странице сообщества "Киев, живая история" в социальной сети Facebook. В наши дни оно выглядит немного иначе.

"Здание Национального банка Украины. 1900-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, каким раньше было главное финансовое здание Украины. В частности, тогда дом был двухэтажный.

Дом Национального банка Украины – здание, в котором расположен Национальный банк Украины в исторической местности Липки в Печерском районе города Киева. По своим художественным качествам он является одним из лучших среди сооружений Киева XX века.

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