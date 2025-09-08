Есть повреждения, возник пожар: все подробности о последствиях российской атаки на Киевщину 8 сентября. Фото

В ночь на понедельник, 8 сентября, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, в частности возник пожар на объекте тепловой генерации.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Киевская область. Ночью в результате атаки российских БпЛА произошло возгорание на промышленном предприятии. Пожар ликвидирован. На месте работали 29 спасателей и 5 единиц техники. Погибших и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что также взрывной волной повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе.

Стоит уточнить, что по информации Минэнерго, под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации на Киевщине.

"Цель очевидна – нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура – это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре", – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела.

Как сообщал OBOZ.UA, армия России ночью осуществила массированные пуски "Шахедов" по Украине. По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, среди направлений атаки были Киевщина, Черниговщина, Одесская область, Днепропетровщина.

