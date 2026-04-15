Есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

Страна-агрессор РФ в ночь на среду, 15 апреля, нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения, возникли пожары.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная тяжелая ночь для Киевской области. Враг снова атаковал область дронами. В регионе работали наши силы ПВО – есть сбитые цели. И это главное, что спасло жизни и сохранило критическую инфраструктуру. К счастью, пострадавших среди людей нет", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА добавили, что в результате террористической атаки РФ в Белой Церкви повреждено производственное помещение предприятия. В Обуховском районе – хозяйственные постройки двух частных домовладений.

В ночь на 15 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 327 средств воздушного нападения: три баллистические ракеты и 324 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 309 целей.

Как писал OBOZ.UA, накануне россияне также атаковали Черкассы. Погиб 8-летний мальчик. Пострадали по меньшей мере 14 человек: девять из них госпитализировали, еще пятерым – оказали необходимую помощь на месте.

