Есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину 10 сентября

В ночь на среду, 10 сентября, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения.

Об этом в своем Telegram-канале сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Очередная комбинированная атака врага дронами и ракетами по мирным населенным пунктам. Очередная неспокойная ночь для наших людей. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА добавили, что в результате вражеской атаки в Вышгородском районе повреждена крыша частного дома и автомобиль.

Кроме того, в КОВА уточнили, что ночью перехватчики дронов из подразделения "Чистого неба" уничтожили почти сотню вражеских целей.

Что предшествовало

Вечером во вторник, 9 сентября, страна-агрессор Россия устроила очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Впоследствии стало известно об активности стратегической авиации противника, в небо были подняты бомбардировщики Ту-95МС. Утром в воздушном пространстве Украины появились десятки крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжила терроризировать Украину атаками. В ночь на 10 сентября и под утро захватчики в очередной раз запустили сотни дронов-камикадзе и ракеты. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 413 целей.

