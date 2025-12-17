Есть повреждения: в КОВА рассказали о последствиях очередной российской атаки на Киевщину

В ночь с 16 на 17 декабря страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевщине. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что предшествовало

"Очередная атака вражеских дронов на Киевщину. Под ударом страны-террориста мирные населенные пункты, дома людей. Пострадавших среди населения, к счастью, нет. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА добавили, что в Вышгородском районе в результате вражеской атаки повреждены два двухэтажных жилых дома – в них выбито остекление.

Российские террористические атаки

Вечером во вторник, 16 декабря, российские оккупационные войска ударили дроном по Запорожью. В результате атаки на город повреждены несколько частных домов, два человека получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 16 декабря российская террористическая армия атаковала Запорожье дроном-камикадзе. Оккупанты направили беспилотник в жилой многоэтажный дом. В результате обстрела трое мирных жителей пострадали.

