Есть повреждения в четырех районах: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 21 марта страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов есть повреждения в четырех районах области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная ночная атака врага в Киевскую область. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", – рассказали в пресс-службе.

В Киевской ОВА уточнили, что в результате атаки в Броварском районе повреждены два частных дома и автомобиль. В зданиях выбиты окна, иссечены фасады и повреждены крыши. В ⁠Обуховском – автомобиль и гаражное помещение, ⁠Фастовском – хозяйственные здания и металлический навес, ⁠Бориспольском – частный дом.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером в четверг, 20 марта, массово обстреляли прифронтовые населенные пункты в Запорожской области. Под ударом неприятеля была гражданская инфраструктура. Пострадали шесть человек, среди них 4-летний ребенок.

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