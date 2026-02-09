Едят из рук и радуются людям: в Киеве на Оболони поселились десятки лебедей и хохлатых уток. Фото и видео

В Оболонском районе Киева на Днепре поселились несколько десятков лебедей. Увидеть грациозных птиц можно вблизи Моста-волны в парке "Наталка".

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Они живут в части реки, которая не замерзла из-за низкой температуры благодаря течению.

Что известно

Так, на Оболони, вблизи Моста-волны и одноименного острова, и поселились десятки лебедей – взрослые и молодняк. Грациозные птицы очень близко подпускают к себе киевлян, позволяя сфотографировать и покормить – некоторые из пернатых красавцев даже едят с рук.

Кроме лебедей, здесь можно увидеть не только привычных жителей столичных рек и водоемов – крякв, а еще и водоплавающих птиц семейства утиных – чернь хохлатую, которая широко распространена в Евразии. Они отличаются от других уток темным цветом оперения, контрастными белыми боками и хохолком на голове.

Стоит отметить, что специалисты призвали киевлян не подкармливать диких птиц хлебобулочными изделиями.

"Категорически запрещено бросать им хлеб и всевозможные хлебобулочные изделия, продукты из магазинов, в том числе, и крупы. Максимум, что можно сделать – насыпать вдоль кромки воды смесь из цельного зерна – пшеницы, кукурузы, ячменя или овса", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кропивницком занесенного в Красную книгу Украины лебедя спасли из ледяной ловушки. Птица примерзла ко льду из-за перебитого крыла и не могла самостоятельно освободиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!