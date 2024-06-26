Две недели прилетал, чтобы попасть в клетку родственникам: в зоопарке Киева появился новый экзотический житель. Фото

В Киевском зоопарке появился новый экзотический житель – попугай-монах. В течение двух недель он прилетал к вольеру, где живут его родственники, чтобы побыть вместе с ними, пока не разрешил работникам заведения взять его в руки.

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Об этом сообщили в Киевзоо, передает ТСН. Откуда птица появилась в столице, пока неизвестно.

"Две недели назад наши сотрудники заметили, что к вольеру где обитают попугаи-монахи, прилетает попугай именно этой породы. Птичка сидела у клетки и пыталась через решетку общаться с "родственниками" или просто их с любопытством рассматривала. Уличный монах прилетал к вольеру практического каждого утра, но бежал, когда к вольеру подходили люди", – рассказал директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Работники заведения поняли, что экзотичная птица живет где-то в соседнем парке и она прилетает к своим родственникам, которые уже давно живут в зоопарке, и даже воспитывают своих малышей.

"Интересно, что приблудный попугай пытался попасть в вольер своих родственников. Первую неделю он прятался от людей на елке рядом, и наши сотрудники не могли его поймать. На вторую неделю, он пытался попасть в вольер и уже не убегал от людей. А в понедельник он "сдался" – позволил, чтобы наши работники взяли его в руки", – добавил Трантин.

Сейчас попугай будет находиться на двухнедельном карантине. Его осмотрят ветеринары зоопарка и после прохождения всех необходимых процедур и сроков, его запустят в вольер, где живут другие попугаи-монахи.

"Сам по себе случай уникален тем, что попугаи-монахи уже живут в нашем регионе. А этот явно акклиматизировался. Кстати, предварительно это самочка, ее возраст нам не известен, но ей может быть как 2, так и 20 лет. Эти птицы достаточно долго живут", – резюмировал директор Киевзоо.

Добавим, природный ареал этих попугаев включает территории Южной Америки с субтропическим и умеренным климатом. Вид был интродуцирован во многих регионах мира и сейчас обитает в Бразилии, в Пуэрто-Рико, Бермудских островах, Багамах, восьми штатах США, Великобритании, Испании, Гибралтаре, Бельгии, Израиле и Японии. В некоторых районах считается серьезным вредителем сельскохозяйственных культур. Хорошо приспособился к жизни в городах.

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