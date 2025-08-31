'Два дня искала хозяина среди руин': собака Джесси, владелец которой погиб во время обстрела Киева, нашла новую семью. Фото и видео

Собака Джесси, которая потеряла хозяина во время массированной российской атаки по Киеву в ночь на 28 августа, нашла новую семью. Теперь животным будут заниматься спасатели ГСЧС.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Там заверили, что хвостик будет находиться в надежных руках.

Что известно

"Джесси нашла семью! Отныне она часть большой семьи спасателей ГСЧС. 28 августа Джесси потеряла своего человека во время циничной российской атаки на Киев. Два дня она искала его среди руин... Но больше он никогда не вернется", – говорится в сообщении.

Чрезвычайники рассказали, что не могли оставить Джесси одну и отныне она будет жить за пределами города на природе, без "никаких цепей – только жизнь на свободе рядом с людьми, как она и привыкла".

Впереди животное ждут обследование и адаптация к новой жизни. Собака некоторое время будет жить в вольере в спокойной и безопасной обстановке.

"А дальше мы будем радовать вас фото и видео ее новой счастливой жизни. Чтобы все видели — даже после самого страшного горя возможна новая жизнь!" – указано в сообщении.

Что предшествовало

С вечера, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже в ночь на 28 августа враг нанес многочисленные удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксировали в разных районах города.

29 августа Владимир Зеленский сообщил, что в столице завершили аварийно-поисковые работы после российского обстрела, которые продолжались более 30 часов. В результате атаки, 25 человек погибли, среди них – 4 ребенка. Работники ГСЧС освободили из-под завалов 17 человек, среди которых 4 ребенка. Всего количество пострадавших достигает более 50 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, родственники рассказали о погибших жертвах российской агрессии – 24-летнюю Надежду и ее 2-летнюю дочь Ангелину. По словам родных, маленькая Ангелинка была долгожданным ребенком, которого ждали все, а Надежда была очень светлым человеком, который всегда шел на помощь.

