Ребенок был долгожданный: родственники рассказали о 24-летней Надежде и ее 2-летней дочери, которых РФ убила ударом по Киеву. Видео
В воскресенье, 31 августа, в Киеве провели в последний путь 24-летнюю Надежду Галич и ее 2-летнюю дочь Ангелину, жизнь которых оборвалась в Дарницком районе в результате удара оккупантов в ночь на 28 августа. Родственники рассказали о погибших жертвах российской агрессии.
По словам родных, маленькая Ангелинка была долгожданным ребенком, которого ждали все. На месте прощания присутствовал корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло.
"Долгожданное дитя было. Думали, что детей у нее (у Надежды. – Ред.) не будет, потом начали молиться и она все-таки родила", – рассказала одна из родственниц.
Она добавила, что о гибели Надежды и Ангелины узнали из соцсетей.
"Очень были светлые и добрые дети. Маленькую Ангелинку я держала на руках. Светлая память им".
Рядом с женщиной стоит сестра погибшей, они с Надеждой очень дружили и строили планы на будущее.
"Надюшка была очень светлым человеком, она всегда приходила на помощь. Ребенок вырос на моих глазах, очень добрый был. Погиб ангелочек (2-летняя Ангелина. – Ред.), который не успел еще пожить. Она родилась под обстрелами и под ними и погибла. Да будет проклята эта Россия и эта война", – сказал еще один близкий человек погибших.
Известно, что невинных жертв российской агрессии похоронят в селе Ковалевка Черкасской области.
Что предшествовало
С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксировали в разных районах города.
Президент Владимир Зеленский 29 августа сообщил, что в столице завершили аварийно-поисковые работы после российского обстрела, которые продолжались более 30 часов. 25 человек спасти не удалось, среди них – 4 ребенка. Работники ГСЧС освободили из-под завалов 17 человек, среди которых 4 ребенка. Всего количество пострадавших достигает более 50 человек.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате атаки пострадал человек.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!