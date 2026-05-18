Дожди с грозами и местами настоящая летняя жара: прогноз погоды в Киеве и области на пять суток

В Киеве и области в течение следующих пяти суток синоптики прогнозируют теплую погоду летнего характера. Периодически ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. До конца весны осталось всего две недели.

Что рассказали синоптики

"19-23 мая на Киевщине и в городе Киеве прогнозируем приятную теплую погоду летнего характера, периодически с кратковременными дождями и грозами. Они будут случаться как в дневные, так и в ночные часы благодаря поступлению к нам теплого влажного воздуха с юга и юго-востока в поле пониженного атмосферного давления", – говорится в сообщении.

По словам синоптиков, ночью ожидается достаточно плавный ход температуры. По области минимальная составит 11-16°С, в столице 13-15°С. А днем максимальная температура будет больше зависеть от активности погодного процесса, то есть количества дождевых облаков и самого дождя, поэтому ее диапазон будет шире. На Киевщинепрогнозируют 20-26°С, в столице 23-25°С, 21 и 22 мая местами 27-30°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

