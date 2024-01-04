Дождь, мокрый снег и до +5°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 января

В Киеве и Киевской области в пятницу 5 января облачно, небольшой дождь и мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +5°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 5 января по Киевщине. Облачно, небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью и днем 0-5°С тепла; в Киеве ночью и днем 2-4°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 5 января облачная погода продержится в Киеве весь день. Ночной дождь к утру должен ослабеть, а во второй половине дня сменится снег. Ближе к вечеру он кончится.

Напомним, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12. Осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое понижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

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