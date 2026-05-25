Дождь и сильные порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 26 мая

В Киевской области во вторник, 26 мая, днем местами небольшой кратковременный дождь, синоптики предупредили о сильных порывах ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

Прогноз погоды на сутки 26 мая по территории Киевской области. Переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 11-16°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 22-24°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины и столицы. Днем 26 мая порывы ветра 15-20 м/с. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который будет идти до самого вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки