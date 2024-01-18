Дождь и мокрый снег: прогноз погоды по Киевской области на 19 января

В Киеве и Киевской области в пятницу, 19 января, днем небольшой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем от 3°С тепла до 2°С мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 19 января по Киевщине. Облачно, ночью умеренный, днем небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем от 3°С тепла до 2°С мороза; в Киеве ночью и днем 0-2°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 19 января с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Ночью ожидается мелкий дождь, утром – дождь со снегом. Во второй половине дня на время осадки прекратятся, а вечером может пойти мелкий снег.

Напомним, осень 2023-го в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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