Дождь и до +15°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 марта

В Киевской области в воскресенье, 30 марта, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +15°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на сутки 30 марта по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура по области ночью 2-7°С тепла, днем 10-15°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +11°С…+13°С; Мироновка +10°С…+12°С; Фастов +11°С…+13°С; Яготин +12°С…+14°С; Барышевка +12°С…+15°С; Борисполь +12°С…+15°С и Вышгород +11°С…+13°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 30 марта облачная погода продержится в Киеве весь день. Вечером будет идти мелкий дождь.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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