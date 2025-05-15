Дождь и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 мая

В Киевской области в пятницу, 16 мая, облачно, синоптики прогнозируют дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 16 мая по территории Киевской области. Облачно, дождь, дождь. Температура ночью 6-11°С, днем 9-14°С; в Киеве ночью 6-8°С, днем 9-11°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 16 мая весь день в Киеве будет облачным. Весь день будет идти сильный дождь, который к вечеру должен ослабнуть.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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