Дождь и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 октября

В Киевской области в пятницу, 10 октября, облачно, синоптики прогнозируют дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, по области днем местами порывы 15-18 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 10 октября по территории Киевской области. Облачно. Умеренный дождь, по области ночью местами значительный дождь. Температура по области ночью 7-12°С, днем 10-13°С; в Киеве ночью около 10°С, днем 11-13°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. В течение всего дня ожидается дождь, который вечером пойдет сильнее.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

