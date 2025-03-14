Дождь и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 15 марта

В Киевской области в субботу, 15 марта, облачно, днем синоптики прогнозируют умеренный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 15 марта по территории Киевщины. Облачно, ночью небольшой, днем умеренный дождь. Температура по области ночью и днем 5-10°С тепла; в Киеве ночью и днем 6-8°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 15 марта в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. дождь, который начнется во второй половине дня, усилится ближе к вечеру.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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