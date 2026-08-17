Дождь, гроза и сильная жара: прогноз погоды по Киевской области на 17 августа

В Киевской области в понедельник, 17 августа, синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. Днем столбики термометров поднимутся до +31°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 17 августа по территории Киевской области. Переменная облачность, днем по области местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области днем ​​26-31°С; в Киеве днем около 30°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +28°С…+30°С; Мироновка +27°С…+29°С; Фастов +27°С…+29°С; Яготин +27°С…+29°С; Барышевка +27°С…+29°С; Борисполь +27°С…+29°С и Вышгород +26°С…+28°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, несмотря на ясную ночь, утро в Киеве – пасмурное. Облака будут занимать своё место под солнцем до самого вечера. Днём и вечером будет идти мелкий дождь.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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