Достойный сын Украины: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Денис Бардин. Фото

В Донецкой области при выполнении боевого заданияпогиб военнослужащий из села Рогозов Киевской области Денис Бардин. Сердце отважного воина остановилось 28 августа 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"С невыразимой болью и скорбью сообщаем, что в бою за Украину, её свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб 40-летний Денис Бардин", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 21 апреля 1986 года в городе Горловка Донецкой области. После окончания школы получил профессионально-техническое образование и освоил профессию электрика. Долгое время жил в Черкасской области, где работал на одной из птицефабрик.

В 2014 году Денис вместе с семьей был вынужден бросить всё и покинуть Горловку, потому что поддерживал Украину и верил, что совсем скоро сможет вернуться на родину. В апреле 2026 года он вступил в ряды ВСУ и вместе с сослуживцами отправился в Донецкую область.

К сожалению, 28 августа 2026 года во время выполнения боевого задания жизнь мужественного украинца оборвалась.

"Добрый, трудолюбивый, ответственный, искренний – таким навсегда запомнят Дениса родные, близкие, друзья. В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепропетровской области 9 сентября остановилось сердце военного из села Калита Киевской области Евгения Стельмаха. Воин до конца оставался верным присяге и народу Украины.

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