Должен был взорвать здание ТЦК по заказу врага: на Киевщине разоблачили очередного агента РФ. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили жителя Бучанского района Киевской области, который, по информации следствия, сжег релейный шкаф железнодорожного светофора. В дальнейшем злоумышленник по заказу врага должен был взорвать местное здание ТЦК.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное с конфискацией имущества.

"На Киевщине задержан 25-летний наркозависимый из Бучанского района, который сжег релейный шкаф железнодорожного светофора. Такое задание он получил от сотрудника сил специальных операций страны-агрессора. Впоследствии российский спецслужбист поручил агенту взорвать местное здание ТЦК с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ)", – рассказали в пресс-службе.

В Службе безопасности добавили, что их сотрудники сработали на опережение и задержали злоумышленника, когда он готовил взрывчатку для совершения теракта.

По факту диверсии, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали еще одного агента страны-агрессора РФ. Злоумышленник по заданию врага готовил серию терактов в Киеве.