Готовил серию терактов в Киеве против военных: СБУ разоблачила российского агента. Фото

Сотрудники СБУ задержали еще одного агента страны-агрессора РФ. Злоумышленник по заданию врага готовил серию терактов в Киеве.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности предотвратила серию новых терактов в Киеве. По результатам спецоперации в столице задержан российский агент, который готовил подрывы авто, принадлежавших военнослужащим Сил обороны", – говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, согласно материалам расследования, мужчина по заказу собирался уничтожить три автомобиля украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ). Он должен был заложить взрывчатку под машины, а российские спецслужбисты – дистанционно взорвать их вместе с военными.

Задание врага выполнял безработный киевлянин, которого агрессор завербовал через Telegram-канал по поиску "легких денег". В обмен на обещание быстрого заработка оккупанты сначала "протестировали" агента на нескольких поджогах, которые он совершил в столице. После этого он получил от куратора инструкцию на изготовление взрывных устройств и задание на подрыв авто. Впоследствии он начал искать локации "нужных" транспортных средств.

"Сотрудники СБУ задокументировали преступления агента и задержали его в съемной квартире, которую он арендовал для конспирации. На момент задержания террорист настраивал удаленный доступ оккупантов к двум телефонам с СВУ, через которые рашисты планировали активировать взрывчатку. Еще один гаджет фигурант планировал установить возле места спланированного теракта для фиксации преступления в режиме реального времени", – добавили в пресс-службе.

По факту подготовки к террористическому акту, совершенному по предварительному сговору группой лиц, проводится расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ предотвратили еще один теракт в Киеве. Для осуществления взрыва спецслужба страны-террориста РФ завербовала подростка, которого подозревают в поджоге авто ВСУ.

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