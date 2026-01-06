До 25 см снега и до -19°С: синоптики предупредили об ухудшении погоды на Киевщине

В Киевской области 08-11 синоптики прогнозируютзначительное осложнение погодных условий. Ожидается значительный снег – прирост покрова до 25 сантиметров и сильные морозы.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Холоднее всего в столичном регионе будет на выходных.

Что рассказали синоптики

"Об осложнении погодных условий в Украине 08-11 января 2026 года. В связи с перемещением активного циклона с юго-запада 8-9 января в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидаются сложные погодные условия", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, в частности, в Киевской и Черниговской областях ожидается значительный снег и мокрый снег(прирост снежного покрова 5-15 см, на севере областей до 25 см). Местами метель и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; на юге Киевской, Черниговской, в Сумской и Черкасской областях снег с дождем, местами гололед, на дорогах гололедица.

Кроме того, 10-11 января вследствие вторжения с севера арктического воздуха ожидается похолодание: снижение ночной температуры в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях до 14-20°С мороза (местами до 23°С мороза), днем до 9-15°С мороза. Стоит добавить, что согласно информации Укргидрометцентра, ночью только в столице столбики термометра в воскресенье, 11 января, опустятся до -19°С.

Специалисты предупредили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

