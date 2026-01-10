До -20°С ночью и без осадков днем: подробный прогноз погоды по Киевщине на 11 января

В Киевской области в воскресенье, 11 января, без осадков, синоптики предупредили о гололедице. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -14°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 11 января по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура по области ночью 15-20°С, днем 9-14°С мороза; в Киеве ночью 16-18°С, днем 10-12°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -13°С... -11°С; Мироновка -13°С... -11°С; Фастов -13°С... -11°С; Яготин -12°С... -10°С; Барышевка -12°С... -10°С; Борисполь -12°С... -10°С и Вышгород -12°С... -10°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве будет облачным. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!